யோகி பாபுவுக்கு ஜோடியான ஓவியா.. தாறுமாறாக ரிட்டர்ன் ஆகத் துடிக்கும் தலைவி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் ரசிகர்களின் தலைவியான ஓவியாவின் அடுத்த படம் குறித்த ஹாட் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் காமெடியில் நம்பர் ஒன்னாக கலக்கி வரும் நடிகர் யோகி பாபுவின் புதிய படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார் நடிகை ஓவியா.

11 எம்மி விருதுகளை குவித்த தி க்ரவுன்... சிறந்த நடிகைக்கான விருதை தட்டிச்சென்றார் ஒலிவியா கோல்மென்!

வரும் செப்டம்பர் 24ம் தேதி புதிய படத்தின் பூஜை போடப்படுவதாக நடிகை ஓவியாவே தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அறிவித்து தனது ஆர்மியினரை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளார்.

English summary

Actress Oviya pairs with popular comedy actor Yogi Babu for her next movie update out now and also she shares her movie pooja invitation in her twitter page.