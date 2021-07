கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்த ராதா.. "எனக்கு அப்பா மாதிரி".. அப்படியே நெகிழ்ந்து போன பாரதிராஜா!

சென்னை: இயக்குநர் பாரதிராஜாவை சந்திப்பது என்பது எப்போதும் தன்னுடைய அப்பாவை சந்திப்பது போன்றது என நடிகை ராதா உருகியுள்ளார்.

1980 மற்றும் 90 களில் தமிழ் சினிமாவில் டாப் நடிகையாக வலம் வந்தவர். பாரதிராஜாவின் அலைகள் ஓய்வதில்லை படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த், சத்யராஜ் என முன்னணி நடிகர்களுடன் பல படங்களில் நடித்துள்ளார் ராதா. முதல் மரியாதை படத்தில் சிவாஜி கணேசனுடன் இணைந்து நடித்தார் ராதா.

English summary

Actress Radha meeting Bharathiraja on his birthday photo goes viral on social media. She has tweeted that Meeting Bharathiraja sir is always like meeting my father.