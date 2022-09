”சாமி சாமி” பாட்டுக்கு க்யூட்டாக டான்ஸ் ஆடிய பேபி… இப்போ ராஷ்மிகா மந்தனாவோட ஆசை இதுதான்!

ஐதராபாத்: அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் கடந்தாண்டு வெளியான 'புஷ்பா' திரைப்படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட்டானது.

'புஷ்பா' படத்தில் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையில் இடம்பெற்ற அனைத்து பாடல்களுக்கும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்தது.

இந்நிலையில், புஷ்பா படத்தின் 'சாமி சாமி' பாடலுக்கு பள்ளிச் சிறுமி நடனமாட, அதற்கு ராஷ்மிகா மந்தனா ரியாக்ட் செய்துள்ளார்.

English summary

The song 'Sammy Sammy' featured in the movie Pushpa was well received by the fans. Rashmika Mandanna will be dancing to this song. In this case, Actress Rashmika Mandanna was interested to see the cute girl who danced to the Sami Sami song