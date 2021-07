குவியும் பாலிவுட் வாய்ப்பு.. தங்கி நடிக்க வசதியாக மும்பையில் வீடு வாங்கும் சமந்தா!

சென்னை: நடிகை சமந்தா மும்பையில் வீடு வாங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தென்னிந்திய நடிகைகள் பலருக்கும் பாலிவுட்டில் ஒரு ரவுண்ட் வரவேண்டும் என்பது தீராக் கனவாக உள்ளது.

ஸ்ரீதேவி, டாப்ஸி, ரகுல் பிரித் சிங் போன்ற சில நடிகைகள் பாலிவுட்டுக்கு சென்று ஷைனாகியுள்ளனர்.

English summary

Actress Samantha buying house in Mumbai. As she gets chance in Bollywood she is looking for a own house in Mumbai to stay.