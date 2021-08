புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 35 வயதேயான பிரபல நடிகை மரணம்.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி.. ஷாக்கில் திரையுலகம்!

சென்னை: புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பிரபல மலையாள நடிகை சரண்யா சசி காலமானார். அவருக்கு வயது 35.

பிரபல மலையாள நடிகை சரண்யா சசி. மலையாள டிவி சீரியல் நடிகையாக 2006ஆம் ஆண்டு பாலச்சந்திரா மேனன் சீரியல் மூலம் அறிமுகமானார் சரண்யா சசி.

தமிழில் பச்சை என்கிற காத்து படத்தில் நடித்துள்ளார் சரண்யா சசி. இவர் மலையாளத்தில் மோகன்லாலின் சோட்டா மும்பை, தலப்பாவு, பாம்பே மார்ச் 12, மரியா காலிப்பினலு உள்பட பல படங்களில் நடித்து உள்ளார்.

English summary

Actress Saranya Sasi passes away at the age of 35. She was suffering from Brain tumer for years and last month she tested covid 19 positive.