என்னது நான் செத்து போயிட்டேனா.. தீயாய் பரவிய தகவல்.. கடுப்பான ரஜினி பட நடிகை.. பரபர விளக்கம்!

சென்னை: தான் மரணமடைந்துவிட்டதாக பரவும் வதந்திகளால் கடுப்பான ரஜினி பட நடிகை தான் நலமுடன் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஆந்திர மாநிலம் குண்டூர் மாவட்டம் தெனாலியை சேர்ந்தவர் நடிகை ஷாரதா. சரஸ்வதி தேவி என்ற பெயரை கொண்ட இவர் சினிமாவுக்காக ஷாரதா என தன் பெயரை மாற்றிக் கொண்டார்.

அமேசானுக்கு அம்பாசடர் ஆகிட்டாரா சூர்யா? ஜெய் பீம் உள்ளிட்ட 4 படங்களை ஒடிடிக்கு வித்துட்டாரு!

தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் ஏராளமான படங்களில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கு தியேட்டர் ஆர்ட்டிஸ்ட்டாக இருந்து சினிமாவுக்கு வந்த ஷாரதா, தெலுங்கில் 1960 முதல் 1990 வரை பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Actress Sharadha upset over her health condition rumors. Rumors spreading that Sharadha is no more when she is healthy and alive.