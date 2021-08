காலில் பெரிய கட்டு.. தாடையில் பேண்ட்டேஜ்.. ஹாஸ்பிட்டலில் யாஷிகா.. பகீர் கிளப்பும் லேட்டஸ்ட் போட்டோ!

சென்னை: நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் போட்டோ வெளியாகி பதற வைத்துள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் வளரும் இளம் நடிகையாக வலம் வருபவர் யாஷிகா ஆனந்த். பிக்பாஸ் சீசன் 2 மூலம் பிரபலமான இவர் பல படங்களிலும் சின்னத்திரை தொடர்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் கடந்த ஜூலை மாதம் 25ஆம் தேதி அன்று நடிகை யாஷிகா தனது தோழி பவானி மற்றும் இரண்டு ஆண் நண்பர்களுடன் புதுச்சேரிக்கு சென்றார்.

English summary

Actress Yashika Annand's latest photo from hospital makes fans to tears. Yashika is in hospital at bed with multiple injuries photo goes viral on social media. Netizens prays for Yashika for her speedy recovery.