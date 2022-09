அஜித் பட இயக்குநருடன் இணையும் அதிதி ஷங்கர்... இது கொஞ்சம் புது காம்போவா இருக்கே!

சென்னை: கார்த்தியின் விருமன் திரைப்படம் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமானவர் அதிதி ஷங்கர்.

விருமனைத் தொடர்ந்து மாவீரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், அதிதி ஷங்கர் நடிக்கும் புதிய படத்தின் ஹீரோ, இயக்குநர் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Aditi Shankar made her debut as a heroine in Karthi's Viruman. Now she is acting with Sivakarthikeyan in Maveeran. Following this, it has been reported that Aditi will be acting in a new film directed by Vishnuvardhan. Atharva's younger brother Akash is said to play the hero in this film.