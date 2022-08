அஜித் கூட இப்படி ஆடலியே...ஆலும்மா டோலும்மா பாட்டுக்கு செம குத்தாட்டம் போட்ட அதிதி ஷங்கர்

சென்னை : பிரம்மாண்ட டைரக்டர் என பெயர் வாங்கிய டைரக்டர் ஷங்கரின் இளைய மகள் அதிதி ஷங்கர். இவர் டைரக்டர் முத்தையா இயக்கிய விருமன் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார்.

Open-னா பதில் சொன்ன Adithi Shankar... இப்படி பேசினா பொழச்சிப்பம்மா! *Kollywood

முதல் படத்திலேயே கார்த்திக்கு ஜோடி, சூர்யா தயாரிப்பில் நடித்துள்ளார். பக்கா கிராமத்து பெண்ணாக பாவாடை தாவணியில் தோன்றி ரசிகர்கள் மனதை கவர்ந்து விட்டார். முதல் பட ரிலீசுக்கு முன்பே செம பிரபலமாகி விட்டார்.

ஏற்கனவே அதிகமான ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை வைத்துள்ள அதிதி, விருமன் ரிலீசுக்கு பிறகு இவருக்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி விமர்சகர்கள் மனதையும் அதிதி கவர்ந்து விட்டார்.

வாரிசு என்ற அங்கீகாரம் இருந்தால் போதுமா?..சரியான பதிலடி கொடுத்த அதிதி ஷங்கர்!

English summary

Aditi Shankar today come back to her college as chief guest for a event. In this event Aditi Shankar's stage dance performance for Ajith song Aalumma Dolluma from Vedhalam stunning everyone.Already she performed extra ordinary in Viruman movie.