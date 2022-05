விக்ரமை தேடி தேடி பார்க்கும் ரசிகர்கள்...36 வருடங்களுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு வரவேற்பா?

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படம் பற்றிய தகவல்கள் பலவும் வெளிவந்து ரசிகர்களை ஆச்சரியப்பட வைத்து, படத்தை பார்க்கும் ஆர்வத்தை தூண்டி வருகின்றன.

சர்வதேச அளவில் படத்திற்கு ப்ரொமோஷன் நடந்து வருகிறது. பிரான்ஸ் கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் விக்ரம் டிரைலரை திரையிட்டார்கள். இப்போது மலோசியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று ப்ரொமோஷன் செய்ய முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த படம் நிச்சயம் வேற லெவலில் ஹிட் ஆகும் என அனைவரும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

4 மொழிகளில் வெளியாகும் நயன்தாரா படம்.. அழகான முதல் பாடல் வெளியானது!

English summary

After 36 years of theatrical release, Kamalhaasan's 1986 Vikram movie had more demanded now. Fans exicted to watch that movie and recommed others to watch this movie. Fans asked in social media that anyone had clear print of Vikram movie.