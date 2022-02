போன வாரம் பீஸ்ட்...இந்த வாரம் வலிமை...அடுத்து மாஸ் காட்ட போகும் படம் எது தெரியுமா ?

சென்னை : சோஷியல் மீடியாக்களில் கடந்த வாரம் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் பீஸ்ட் படம் பற்றிய பேச்சாக தான் இருந்தது. இந்த வாரத்தில் அஜித்தின் வலிமை பட ரிலீஸ், கலெக்ஷன் பற்றிய பேச்சாக உள்ளது. இனி வரும் வாரத்தில் மற்றொரு மெகா பட்ஜெட் படம் சோஷியல் மீடியாவை திணறடிக்க முக்கிய அப்டேட்டுடன் வர போகிறதாம்.

காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு சன் பிக்சர்ஸ் பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் லிரிக்கல் பாடலாக அரபிக்குத்து பாடலை வெளியிட்டது. இந்த பாடல் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டதில் இருந்தே அரபிக்குத்து யூட்யூப்பில் பெற்ற பார்வைகள் பற்றிய அப்டேட் ஒரு பக்கம் வந்து கொண்டிருந்தது என்றால், மற்றொரு புறம் பிரபலங்கள் அனைவரும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அரபிக்குத்து பாடலுக்கு நடனம் ஆடி வீடியோ வெளியிட்டு வந்தனர்.

வடிவேலுவுடன் ரெட்டின் கிங்ஸ்லி.. இன்னும் எத்தனை காமெடி நடிகர்கள் கூட இருக்காங்கன்னு பாருங்க!

English summary

After the Beast movie, Valimai movie celebrations, Ponniyin selvan update is to come in this week.In the upcoming week, the movie team planned to release a Ponniyin Selvan teaser with the characters' names and also reveal the release date of this historic movie.