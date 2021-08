விஜய்க்காக பாட்டெழுதும் டாப் ஹீரோக்கள்...முதலில் தனுஷ், இப்போ இவர்

சென்னை : விஜய்யின் 65 வது படமான பீஸ்ட் படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வருகிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த பிரம்மாண்ட படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

8 மாத குழந்தை கிளாடி சாராவின் உயிரை காக்க உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

ஏற்கனவே விஜய் படம் என்பதால் பீஸ்ட் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்து வருகிறது. இதற்கிடையில் விஜய்யின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாக படத்தின் ஃபஸ்ட் மற்றும் இரண்டாவது லுக்கை வெளியிட்டு படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்து விட்டனர் படக்குழுவினர். இந்த பரபரப்பையும் எதிர்பார்ப்பையும் கொஞ்சமும் குறைய விடாமல் வைத்துள்ளது படக்குழு வெளியிடும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள்.

விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தில் இணைகிறாரா தனுஷ்...என்ன ரோல்...பெரிய சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்காம்

English summary

After dhanush, now sivakarthikeyan also penned lyrics one song for vijay starring beast. director nelson dilipkumar had confirmed this news. earlier, sivakarthikeyan penned lyrics for his doctor movie in anirudh music.