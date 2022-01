அடிதூள்...வெங்கட் பிரபுவின் அடுத்த பட டைட்டில் இதுதான்

சென்னை : பிரபல இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரனின் மகனான வெங்கட் பிரபு ஏப்ரல் மாதத்தில் படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து சிவகாசி உள்ளிட்ட சில படங்களில் முக்கிய ரோல்களில் நடித்தார்.

2007 ம் ஆண்டு இளைஞர்களை கவரும் விதமாக, வித்தியாசமான கதை அம்சத்துடன் சென்னை 28 படத்தை இயக்கி டைரக்டராக அறிமுகமானார். முதல் படமே பாக்ஸ் ஆபீசில் நல்ல வசூலை பெற்று, தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய டைரக்டர்களில் ஒருவராக வளர்ந்து விட்டார்.

English summary

After Maanaadu success, now Venkat Prabhu's next movie announced. This movie was titled as manmadha leelai. In this movie ashok selvan to play a lead role. premgi amaran to score a music.