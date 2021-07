மாஃபியாவை தொடர்ந்து மாறன்.. டி43 படத்திற்கு கார்த்திக் நரேன் வைத்துள்ள டைட்டில் வொர்க்கவுட் ஆகுமா?

சென்னை: நடிகர் தனுஷின் டி43 படத்திற்கு மாறன் என இயக்குநர் கார்த்திக் நரேன் டைட்டில் வைத்துள்ளார். அதன் வெறித்தனமான ஃபர்ஸ் லுக் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

தனுஷின் பிறந்தநாள் பரிசாக வெளியாகி உள்ள மாறன் பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை தனுஷ் ரசிகர்கள் #D43FirstLook என்றே டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

இயக்குநர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் வெளியான மாஃபியா திரைப்படம் தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், மீண்டும் மா டைட்டில் வொர்க்கவுட் ஆகுமா என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

English summary

After Mafia director Karthick Naren again go for M title to Dhanush 43rd film. Onbehalf of Dhanush birthday Maaran first look out now.