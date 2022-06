திருமணத்திற்கு பிறகு நயன்தாரா பேசிய முதல் வார்த்தை...கணவருடன் பேட்டி அளித்த நயன்தாரா

சென்னை : திருமணத்திற்கு முன்பும் சரி, திருமணத்திற்கு பிறகும் சரி நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் பற்றிய பேச்சுக்கள் தான் மீடியாவிலும், சோஷியல் மீடியாவிலும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

சும்மாவே இவர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போடும் போஸ்ட்டே வைரலாகி, டிரெண்டாகும். 7 வருடமாக காதலித்து வந்தவர்கள் தற்போது திருமணம் செய்து கொண்டனர். அதிலும் பிரம்மாண்டமாக நடந்த திருமணம். திருமணம் முடிந்த கையோடு திருப்பதியில் சாமி தரிசனம், அங்கு ஒரு சர்ச்சை என பரபரப்பை கூட்டிக் கொண்டே போகிறார்கள் இருவரும்.

திருமணத்திற்கு முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விக்னேஷ் சிவன், தங்களின் திருமணத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். அதோடு, திருமணத்திற்கு பிறகு ஜுன் 11 ம் தேதி நயன்தாராவுடன் சேர்ந்து பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திப்பதாக கூறி இருந்தார்.

After marriage Nayanthara and Vignesh Shivan today meet press and shared their thanks. Nayanthara also thanked all for the continous support and seeked this support in future also.