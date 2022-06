பாட்டி வயசுல நயன்தாரா கமெண்ட்...வலுக்கும் எதிர்ப்பு...மன்னிப்பு கேட்ட டாக்டர்

சென்னை : நயன்தாராவின் வயது மற்றும் திருமணம், குடும்பம் பற்றி மோசமாக கருத்து பதிவிட்ட டாக்டருக்கு சோஷியல் மீடியாவில் எதிர்ப்புக்கள் வலுத்து வருகிறது. இதனால் தனது செயலுக்காக அவர் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

7 ஆண்டுகள் காதலித்து வந்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் கடந்த ஜுன் மாதம் 9ம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்டனர். பிரபலங்கள் பலர் வாழ்த்து சொல்ல மிக பிரம்மாண்டமாக இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு முன்பு இருந்ததை போலவே திருமணத்திற்கு பிறகும் நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் பற்றிய தகவல்களை ரசிகர்கள் ஆர்வமாக பார்த்து வருகிறார்கள்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் பற்றி தினமும் ஏதாவது ஒரு தகவல் வெளியாகி வருவதால் தொடர்ந்து அவர்களின் திருமணம் பற்றி தகவல்கள் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகிறது. அடுத்து என்ன தகவல் என ரசிகர்கள் பலர் ஆர்வமாக கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

Doctor Arivanban Thiruvalluvan recently comment in social media about Nayanthara's age and family. Netizens, fans and celebrities opposes doctor's indesent comment about Nayanthara. Now the doctor asked apology and explained that why he saying like that.