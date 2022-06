நண்பர் விஜயகாந்த் விரைவில் குணமடைந்து வீடு திரும்பணும்.. ரஜினியை தொடர்ந்து கமல் வாழ்த்து!

சென்னை: கேப்டனாக சினிமா உலகையே கலக்கி வந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்துக்கு உடலில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாததால் அவரது வலது காலில் விரல் அகற்றப்பட்டுள்ளது.

விஜயகாந்துக்கு சில ஆண்டுகளாகவே நீரிழிவு நோய்க்கான சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், தற்போது அவரது கால் விரல் அகற்றப்பட்டு இருப்பது ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும், தேமுதிக தொண்டர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேற்று ட்விட்டரில் விஜயகாந்த் குணமடைந்து வீடு திரும்ப வேண்டும் எனபதிவிட்டு இருந்த நிலையில், தற்போது நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசனும் விஜயகாந்த் பூரண குணமடைய வாழ்த்தி உள்ளார்.

English summary

After Rajinikanth, Now Kamal Haasan also send his wishes for Vijayakanth's speedy recovery in his twitter handle. Kamal fans also send wishes for a speedy recovery to the beloved actor and politician Vijayakanth.