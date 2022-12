துணிவு டூப் நடிகர் போட்டோவால் வெடித்த சர்ச்சை.. பிகில் டூப்பை தோண்டி எடுத்து அஜித் ரசிகர்கள் சண்டை!

சென்னை: விஜய் மற்றும் அஜித் ஒரு முடிவோடு தான் வரும் பொங்கலுக்கு நேருக்கு நேர் மோத வேண்டும் என முடிவு செய்து உள்ளனர்.

இப்போதே ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அஜித் மற்றும் விஜய் ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் சண்டையை வெறித்தனமாக போட்டு வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் வெளியான அஜித்தின் பாடி டபுள் நடிகர் சுதாகரின் போட்டோக்கள் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், விஜய்யின் பிகில் படத்தின் டூப்பையும் தோண்டி எடுத்து அஜித் ரசிகர்களும் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

After Thunivu body double photo gets trolled, now Ajith Fans trolls Bigil body double photos and social media fight started between Ajith and Vijay fans. Both Top actors will face the direct clash on coming Pongal 2023.