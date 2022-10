படம் பார்த்ததும் எனக்கு வந்த மெசேஜை பார்த்து நெஞ்சே அடைச்சிடுச்சு...கார்த்தி எந்தப் படத்தை சொல்றார்?

சென்னை இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தியின் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் சர்தார்

நேற்று இந்த திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இணையத்தில் வெளியான டிரைலரும் பிரபலமானது.

அதில் பேசிய நடிகர் கார்த்தி பல சுவாரசியமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

விக்னேஷ் சிவனை தொடர்ந்து இன்னொரு இயக்குநரும் அப்பாவானார்.. சந்தோஷத்தில் தர்மபிரபு இயக்குநர்!

English summary

Sardar is a movie starring actor Karthi directed by PS Mithran. The trailer launch of this movie was held yesterday. The trailer released on the internet is also popular. During the trailer Launch Event, actor Karthi shared many interesting information about PS Mithran and his movies.