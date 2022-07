மறுபடியும் லீக்கான 'வாரிசு' விஜய் வீடியோ...விட்டா படத்தையே லீக் பண்ணிடுவாங்க போல

சென்னை : டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. மிக முக்கியமான காட்சிகள் தற்போது எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

விஜய்யின் 66 வது படமாக உருவாகி வரும் வாரிசு படம் குடும்ப சென்டிமென்ட் கதை என சொல்லப்படுகிறது. இதனால் ஏற்கனவே ஒரு நட்சத்திர பட்டாமளே நடித்து வருகிறது. ஒவ்வொருவருக்கும் முக்கியமான கேரக்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் வாரிசு படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யாவும் இணைந்துள்ளதாக சமீபத்தில் சொல்லப்பட்டது. இது உண்மை தான். பிறந்தநாளான நேற்று முதல் வாரிசு பட செட்டில் எஸ்.ஜே.சூர்யாவும் இணைந்துள்ளதாக லேட்டஸ்டாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

வாரிசு விஜய் பற்றி வந்த ஹாட் தகவல்...ஒன்னு இல்ல ரெண்டு...அப்போ மாஸா இருக்குமே

Vijay's Varisu movie shooting was going on in full fledge in Hyderabad. Now again shooting spot video leaked in social media. In this video Vijay walked on out side of the house. Fans highly upset on movie team of improper security.