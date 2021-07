பொன்னியின் செல்வன்...ஐஸ்வர்யா ராய் வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட்

டெல்லி : டைரக்டர் மணிரத்னத்தின் கனவு படமான பொன்னியின் செல்வன் பான் இந்தியா படமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. நீண்ட போர் வாள், சிங்க முக முத்திரையுடன் வெளியாகி உள்ளது இந்த ஃபஸ்ட்லுக்.

இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்படும் இந்த படம் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படுகிறது. இதில் விக்ரம், கார்த்தி, த்ரிஷா, பிரகாஷ் ராஜ், ஜெயராம், ஜெயம் ரவி, ஐஸ்வர்ய லட்சுமி. ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உள்ளிட்ட பல நடிக்கிறார்கள்.

English summary

Aishwarya Rai Bachchan shared the first poster of the period drama Ponniyin Selvan. Sharing the first poster of the film on her Instagram profile, the actress wrote: "The golden era comes to life. Mani Ratnam's Ponniyin Selvan PS1."