என்னது...கைதி இந்தி ரீமேக் டைரக்டர் இவரா...வேற லெவல் ஹிட்டுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்கேளா?

சென்னை : டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி, நரேன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்து 2019 ம் ஆண்டு ரிலீசான படம் கைதி. இது மிகப் பெரிய பிளாக்பஸ்டர்க படமாக அமைந்தது.

ஹீரோயின், பாடல்கள், ஹீரோவின் மாஸ் லுக் இப்படி எதுவும் இல்லாமலும் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் கொடுக்க முடியும் என்பதை லோகேஷ் நிருபித்த படம். சிறையில் இருந்து ரிலீசாகி 10 வருடங்களாக பிரிந்திருந்திருக்கும் குழந்தையை பார்க்க செல்லும் கைதியின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் தான் படத்தின் கதை.

சிம்பிளான கதையை ஆக்ஷன் த்ரில்லிங்குடன் சொல்லி, ரசிகர்களை கவர்ந்த படம். இதன் இரண்டாம் பாகத்தை வேறு லோகேஷ் கனகராஜ் விரைவில் எடுக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. கைதியின் வாழ்க்கை, போலீசுக்கு எதிராக நடக்கும் சதி, போதை கும்பல் இவை அனைத்தையும் கலந்து சொல்லி இருப்பார்கள்.

Actor-filmmaker Ajay Devgn is currently directing his fourth film—the high-octane, strongly-emotional drama Bholaa starring Tabu and himself in the lead roles.Bholaa is the remake of the Tamil blockbuster Kaithi.