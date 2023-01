எங்க வந்து யார்கிட்ட... துணிவு படத்தின் பிரேக்கில் வாரிசு பாடல்... சம்பவம் செய்த அஜித் ரசிகர்கள்

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இரண்டு படங்களும் 11ம் தேதி ரிலீஸானதால் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் கூட்டம் கட்டுங்கடாமல் இருக்கின்றது.

மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டர்களில் வாரிசு, துணிவு என இரண்டு படங்களுக்கும் சமமான ஸ்க்ரீன்ஸ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், துணிவு படம் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரு மல்டி பிளக்ஸில், வாரிசு பாடல் ஒலித்ததால் அஜித் ரசிகர்கள் சம்பவம் செய்துள்ளனர்.

ரசிகர்களின் கொண்டாட்டத்தில் வாரிசு, துணிவு... விஜய்யும் அஜித்தும் சேர்ந்து கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்...

English summary

Vijay's Varisu and Ajith's Thunivu have hit theaters. Both films have received good responses from the fans. In this case, Ajith fans are angered by the Varisu song played during the intermission of Thunivu.