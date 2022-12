வாரிசுக்குப் போட்டியாக துணிவு திருவிழா... போஸ்டர்களில் வெறித்தனம் செய்த அஜித் ரசிகர்கள்

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு, விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படங்கள் பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றன.

விஜய், அஜித் படங்கள் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொங்கல் ரேஸில் களமிறங்குவதால் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் விஜய்யின் வாரிசு பட இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது.

அதேநேரம் வாரிசு ஆடியோ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சிக்குப் போட்டியாக அஜித் ரசிகர்கள் செய்துள்ள சம்பவம் இணையத்தில் வெறித்தனமாக வைரலாகி வருகிறது.

அய்யோ அம்மா ஆடியோ லாஞ்ச்..இணையத்தில் டிராண்டாகும் மீம்ஸ்..வெச்சு செய்யும் அஜித் ரசிகர்கள்!

Vijay starrer Varisu audio release ceremony was held yesterday in Chennai. In this case, Ajith's fans have celebrated the Thunivu festival to compete with the release of the Varisu audio launch. The banners put up by Ajith fans against Vijay are going viral in it.