அதிரிபுதிரி ஹிட் அடித்த அஜித்தின் 25வது படம், ரியல் காதல் மன்னன் அவதாரம்: அமர்க்களம் 23 ஆண்டுகள்

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் டாப் ஸ்டாரான அஜித்துக்கு கோலிவுட் ரசிகர்கள் மத்தியில் தனி இடமுண்டு.

யாருடைய துணையும் இல்லாமல் அறிமுகமாகி, கோலிவுட்டில் தனக்கென தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளார் அஜித்.

அஜித்தின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் அவரது ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

It has been 23 years since the release of Amarkalam directed by Saran starring Ajith and Shalini. Ajith fans are celebrating this ( அஜித், ஷாலினி நடிப்பில் சரண் இயக்கிய அமர்க்களம் திரைப்படம் வெளியாகி 23 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. இதனை அஜித் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் )