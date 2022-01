அசர வைக்கும் ஏகே 61 அப்டேட்கள்...ட்விட்டரை தெறிக்க விடும் அஜித் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித் நடித்த வலிமை படம் பொங்கலுக்கு வரும் என அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே காத்துக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் கொரோனா பரவல் காரணமாக கடைசி நிமிடத்தில் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

3 க்கு 6 வேளை நல்லா மூக்குமுட்ட சாப்பிட்டவங்களுக்குலாம் சிங்கப்பெண்ணே மியூசிக்கா? ரசிகர்கள் கலாய்!

வலிமை வந்தால் தான் பிழைக்க முடியும் என தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் வெளிப்படையாகவே சொல்லி விட்டனர். ஆனால் வலிமை புதிய ரிலீஸ் தேதி இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. மார்ச் மாதத்தில் படத்தை ரிலீஸ் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Fans makes Ajith's AK 61 as trending in twitter. According to some sources, AK 61 shooting will begin from march. Massive set work was going on in hyderabad. shooting planned to complete with in 7 months.