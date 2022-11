துணிவு படத்தில் அஜித்துக்கு டபுள் ரோலா .. கடைசி நேரத்தில் வெளியான க்ளீன் ஷேவ் லுக்.. அப்போ ஏகே 62?

சென்னை: துணிவு படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ள நிலையில், அதன் கிளைமேக்ஸ் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் நிறைவடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் துணிவு படத்தில் நீண்ட தாடியுடன் நடித்து வந்த நடிகர் அஜித் தற்போது திடீரென க்ளீன் ஷேவ் லுக்கிற்கு மாறியுள்ள லேட்டஸ்ட் போட்டோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

துணிவு படத்தில் நடிகர் அஜித் டபுள் ஆக்‌ஷனில் நடித்துள்ளாரா? என்கிற கேள்வியையும் ரசிகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

துணிவு படத்தில் விக்ரம் வேதா நடிகர்.. தூள் கிளப்பும் ஹாட் அப்டேட் வேற.. அஜித் ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்!

English summary

Ajith Kumar latest clean shave look stirs he is doing dual role in Thunivu in social media and also fans thinks this will be the AK 62 look also trending in social media.