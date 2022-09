நான் என்ன கொலைகாரனா.. கொள்ளைக்காரனா.. தீயாக பரவும் நடிகர் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ!

சென்னை: நாடு முழுவதும் நடிகர் அஜித் பைக்கில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில், தனது ஹெல்மெட்டை கழட்டி விட்டு நான் என்ன கொலைகாரனா.. கொள்ளைக்காரனா என நடிகர் அஜித் கேட்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத் தீயாக பரவி வருகிறது.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் ஏகே61 படத்தில் நடிகர் அஜித் நடித்து வருகிறார்.

அவருக்கு இந்த படத்தில் ஜோடியாக முதன் முறையாக மலையாள நடிகை மஞ்சு வாரியர் இணைந்துள்ளார்.

English summary

Actor Ajith Kumar's sarcastic talks with his fans on his bike tour video trending in social media. Ajith fans spread the video like a wild fire in social platforms. Ajith next will be seen in AK 61.