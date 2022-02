ரஜினி, விஜய்யை பின்னுக்குத் தள்ளிய அஜித்.. வலிமை படத்தின் 2ம் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை: ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த, 2.0 உள்ளிட்ட படங்களின் முதல் நாள் வசூல் மற்றும் விஜய்யின் சர்கார், பிகில், மாஸ்டர் உள்ளிட்ட படங்களின் முதல் நாள் வசூலை எதிர்பார்த்தது போலவே வலிமை திரைப்படம் துவம்சம் செய்து முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

வலிமை படத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமையான இரண்டாம் நாளும் நல்ல வசூல் வந்துள்ளது அஜித் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

50 கோடி வசூலை அசால்ட்டாக இரண்டே நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வலிமை படம் கடந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Ajith Kumar’s Valimai Second Day Box Office Collection is here. Big Opening for Valimai movie all over the world slams the review report of the film.