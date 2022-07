அஜித் எப்பவும் அல்டிமேட் தான்...லண்டன் ஷாப்பிங்கில் அஜித் செய்த காரியம்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித் என்ன செய்தாலும் ரசிகர்கள் அதை டிரெண்டாக்கி, கொண்டாடி தீர்த்து வருகின்றனர். தான் எப்போதுமே வேற மாதிரி என்பதை அஜித்தும் ஒவ்வொரு முறையும் நிருபித்து வருவாதல், பட ரிலீஸ் இல்லாவிட்டாலும் அஜித் பற்றிய பேச்சாகவே உள்ளது.

வலிமை படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, தற்போது ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித். வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட இந்த கதையில் அஜித் இரண்டு கெட்அப்களில் நடித்து வருகிறார்.

ஏகே 61 படத்திற்காக பல மாதங்களாக நீண்ட வெள்ளை தாண்டி, காதில் கம்மல், குல் லென்ஸ் என செம கெத்தாக வலம் வருகிறார் அஜித். ஒவ்வொரு முறையும் ரசிகர்களுடன் இணைந்து அஜித் எடுத்துக் கொள்ளும் போட்டோக்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறது.

English summary

In London shopping centre, Ajith casually shopped and give way to woman. This cctv footage video goes viral in social media. Ajith fans celebrates his way of respecting woman.