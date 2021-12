அஜித் ஃபேன்ஸ் அடுத்த கொண்டாட்டத்திற்கு ரெடியாகுங்க...இன்று வலிமை அப்டேட் வருது

சென்னை : அஜித் நடித்த வலிமை படம் எப்போது ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கையில், வலிமை படம் பற்றி தினமும் வெளியாகி வரும் தகவல்கள் அஜித் ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்து வருகிறது. இந்நிலையில் வலிமை படத்தின் அடுத்த அப்டேட் இன்று வெளியாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் ஜனவரி 14 ம் தேதி பொங்கல் தினத்தன்று வெளியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருந்தாலும் ஜனவரி 14 வெள்ளிக்கிழமை என்பதால், அஜித்தின் வியாழக்கிழமை சென்டிமென்ட்டிற்காக முதல் நாள் முதல் ஷோவை நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கே திரையிட படக்குழு முடிவு செய்துள்ளதாம்.

English summary

Latest sources confirm that Ajith starred Valimai update will come out today. It may be music or theme related promo or content. Sony music will reveal valimai update time and details.