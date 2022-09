ரஷ்ய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் புஷ்பா: ஹாலிவுட்டில் சம்பவம் செய்ய காத்திருக்கும் அல்லு அர்ஜுன்

மாஸ்கோ: தெலுங்கில் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் வெளியான 'புஷ்பா' திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் அதே கூட்டணியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், புஷ்பா படத்திற்கு சர்வதேச அளவில் சிறப்பான அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

புஷ்பராஜ் இஸ் கம்பேக்… புஷ்பா இரண்டாம் பாகம் மெகா அப்டே: அல்லு அர்ஜுன் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்

English summary

Allu Arjun starrer Pushpa was a huge hit. The second part of this film is currently being made. Pushpa will be screened at the International Film Festival to be held in Moscow, Russia