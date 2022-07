இளையராஜா இசைப்பள்ளி, கமல் நடிப்பு பள்ளி துவக்கனும்...கேட்குறது யார் தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட்டை பொருத்தவரை இசைன்னா இளையராஜா, நடிப்புன்னா கமல்ஹாசன் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இவர்கள் இருவருக்குமே உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இளையராஜாவிற்கு சமீபத்தில் தான் ராஜ்யசபாவில் நியமன எம்.பி., பதவி வழங்கி இந்திய அரசு கெளரவித்துள்ளது. இளையராஜாவும் தமிழில் பதவியேற்று அனைவரையும் கவர்ந்தார்.இளையராஜா எனும் நான் என அவர் பதவியேற்றுக் கொண்ட வீடியோக்கள் இணையத்தில் செம டிரெண்டானது.

கமலும் விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு தயாராகி வருகிறார். இந்த சமயத்தில் கோலிவுட்டில் இதுவரை யாருக்கும் தோனாத வகையில் பிரபல டைரக்டர் ஒருவர் வித்தியாசமாக தனது ஆசையை ட்விட்டர் மூலம் வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

English summary

Director Alphonse Puthren now revealed that he wishes for legendary music composer Isaignani Ilaiyaraaja to start a music school. He also said that Kamal to starts acting school and he teaches acting for students 45 minutes per day.