இப்போ அவன் குடும்பத்த பார்க்க யாருமே இல்ல... உயிரிழந்த அஜித் ரசிகரின் நண்பர்கள் கண்ணீர்...

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

நள்ளிரவு துணிவு படத்தின் முதல் காட்சியான FDFS நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கே திரையிடப்பட்டது.

இதனால் அஜித் ரசிகர்கள் நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய திரையரங்குகளில் ஆட்டம் பாட்டம் என கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனிடையே சென்னை ரோகிணி திரையரங்கு முன்னர் அஜித்தின் ரசிகர் லாரியில் இருந்து கீழே விழுந்து உயிரிழந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Ajith starrer Thunivu was released in theaters today. A fan who went to watch the film Thunivu at Rohini theater in Chennai fell off a lorry and died. Following this, the friends of Ajith's fans expressed grief.