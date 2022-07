பண்ணைபுரத்து ராசய்யா ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்..இளையராஜா எனும் ஆளுமைக்கு கிடைத்த கவுரவம்..மகிழும் தமிழகம்

சென்னை: தமிழக இசையமைப்பாளர் மிகப்பெரும் கவுரம், பெயர் பெற்றவர்களில் முதன்மையானவர் இளையராஜா. தேனி மாவட்டம் பண்ணைபுரத்தில் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் இன்று ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதை ரசிகர்கள் கொண்டாடுகின்றனர்.

1976 ஆம் ஆண்டு அன்னக்கிளி மூலம் இசையுலகில் காலடி எடுத்து வைத்த இளையராஜாவின் சாதனை உலகெங்கும் உள்ள மக்களால் ரசிக்கப்படுகிறது.

பண்ணைபுரம் ராசய்யா ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டது தமிழ் திரையுலகிற்கு பெருமை சேர்க்கும் செயல் ஆகும்.

இளையராஜா ராஜ்யசபா எம்.பியாக நியமனம்..ராஜமெளலியின் தந்தைக்கும் அறிவிப்பு..பிரதமர் மோடி பாராட்டு!

English summary

Ilayaraja, An artist named born in the village of Pannaipuram, Grown as Music Director and achieved many Milestones so far in indian cinema and now he has been made a member of the Rajya Sabha by the central government.