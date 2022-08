முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி..மேல்முறையீடும் இல்லை..கனல் கண்ணன் நிலை என்ன? கைதாவாரா?

சென்னை: கனல் கண்ணனின் முன் ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்துள்ள நிலையில் அவர் முன் ஜாமீனுக்கு உயர் நீதிமன்றத்தை நாடாத நிலையில் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பெரியார் சிலையை உடைப்பது குறித்து பேசிய கனல் கண்ணனை கைது செய்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதை அடுத்து, அவரது முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் நேற்று முன் தினம் உத்தரவிட்டது.

English summary

It is said that while Kanal Kannan's anticipatory bail plea has been rejected, he is likely to be arrested as he has not approached the High Court for anticipatory bail.