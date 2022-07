நயன்தாராவை ஹக் பண்ண அனிருத்.. விக்கி - நயனை மகனுடன் வந்து வாழ்த்திய ஏ.ஆர். ரஹ்மான்.. செம க்ளிக்ஸ்!

சென்னை: இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இன்ஸ்டால்மென்ட் முறையில் தனது திருமண புகைப்படங்களை தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியிட்டு இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறார். தற்போது இசையமைப்பாளர்கள் அனிருத் மற்றும் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் திருமணத்தில் பங்கேற்ற போட்டோக்களை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் வெளியிட்டுள்ளார்.

ரஜினிகாந்த், ஷாருக்கான், சூர்யா, விஜயேதுபதி திருமணத்தில் கலந்து கொண்ட புகைப்படங்கள் நேற்று வெளியாகி டிரெண்டான நிலையில், தற்போது அனிருத் மற்றும் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் திருமணத்தில் பங்கேற்ற போட்டோக்களை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் வெளியிட்டுள்ளார்.

நயன்தாரா திருமணம் எந்தளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றுள்ளது என்பதை பார்த்து ரசிகர்கள் வாய் பிளந்துள்ளனர்.

வடிவேலு பாடிய 2 பாடல்கள்.. ரிலீசுக்கு தயாராகும் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படம்.. சூப்பர் அப்டேட் இதோ!

English summary

Director Vignesh Shivan just now shares a couple of his marriage photos via his instagram handle. AR Rahman and Anirudh attends at the wedding and blessing both Vignesh Shivan and Nayanthara.