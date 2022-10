சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் செப் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றிப் பெற்றுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் பான் இந்தியா படமாக வெளியான பொன்னியின் செல்வன், பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் 500 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இடம்பெற்ற பொன்னி நதி பாடலுக்கு பள்ளி மாணவர்கள் செய்த அட்ராசிட்டியை பார்த்து, ஏஆர் ரஹ்மானும் க்யூட்டாக ரியாக்‌ஷன் கொடுத்துள்ளார்.

ஆழ்வார்க்கடியான நம்பி கேரக்டருக்காக மணிரத்னம் வடிவமைத்த வேறு கெட்டப்.. புகைப்படம் வெளியிட்ட ஜெயராம்!

English summary

Mani Ratnam's Ponniyin Selvan has become a super hit. The songs composed by AR Rahman in this film have also been well-received by the fans. In this case, many school kids enjoying in the theatre of the Ponni Nadhi song from Ponniyin Selvan. This video is going viral on social media. AR Rahman also reacts to this video.