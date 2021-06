கைதி, மாஸ்டரை தொடர்ந்து அந்த தங்கத்தை கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்திலும் இறக்கப் போறாங்களாம்!

சென்னை: கைதி படத்தில் "லைஃப் டைம் செட்டில்மென்ட் டா" எனும் வசனத்தை பேசி ரசிகர்களை கவர்ந்த அர்ஜுன் தாஸ், மாஸ்டர் படத்தில் தளபதி விஜய்யுடன் பக்காவாக கபடியும் ஆடினார்.

இந்நிலையில், உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் உருவாக உள்ள விக்ரம் படத்திலும் அவரை நடிக்க வைக்க இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

வித்தியாசமான குரலில் மிரட்டல் நடிப்பால் சமீப காலமாக அதிரடி காட்டி வருகிறார் நம்ம அர்ஜுன் தாஸ்.

English summary

Kaithi and Master actor Arjun Das will ropes in Kaml Haasan’s next film Vikram. Lokesh Kanagaraj again wish to work with this talent actor once more.