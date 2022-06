முருகா...யானையை காப்பாத்துப்பா...தீயாய் பரவும் அருண் விஜய் போட்டோஸ்

சென்னை : டைரக்டர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய் நடித்துள்ள படம் யானை. கிராமத்து, ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் படமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு த்ரில்லிங் கலந்தும் இந்த படத்தை எடுத்துள்ளனர்.

பிரியா பவானிசங்கர் ஹீரோயினாக நடித்துள்ள இந்த படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், ராதிகா சரத்குமார், யோகிபாபு, அம்மு அபிராபி, தலைவாசல் விஜய், போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தை Drumsticks Productions தயாரித்துள்ளது.

கேஜிஎஃப் படத்தில் கருடன் ரோலில் மிரட்டிய கன்னட நடிகர் ராமச்சந்திர ராஜு, இந்த படத்தின் மூலம் தமிழிலும் வில்லனாக அறிமுகமாகிறார். தமிழ் சினிமாவில் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக யானை படம் உள்ளது.

Arun Vijay starred Yaanai movie will released on July 1st. Promotion works are going on in full fledge. Now Arun Vijay is in Malayasia for movie promotion. Today he visit famous Batu caves Murugan temple for this upcoming movie's success. He shared this photos in social media. This photos become trending in social media.