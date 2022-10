குழந்தைகள் பார்க்கும் பிக்பாஸ்..வாடி-போடின்னு பெண்களை திட்டும் அசீம்..கமல்ஹாசன் புத்தி சொல்வாரா?

பிக்பாஸ் வீட்டில் என்னதான் நடக்கிறது என ரசிகர்கள் கோபமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த எந்த சீசனிலும் இல்லாத அளவுக்கு மிகக்கேவலாமாக பிக்பாஸ் பெண் போட்டியாளர்கள் அவமதிக்கப்படுகின்றனர்.

சக பெண் போட்டியாளரை வாடி போடி என பேசும் அசீம், உடல் பலத்தை வைத்து வம்புக்கு போகும் அசல் கோலாரை கண்டிக்க திராணியற்று மற்ற போட்டியாளர்கள் இருப்பதை காணமுடிகிறது.

ச்சீ.. படுகேவலமா சண்டை நடக்குது.. சைலன்ட்டா வேடிக்கை பார்க்கும் பிக்பாஸ்.. செருப்பு வரை வந்துடுச்சே

English summary

Fans are asking angrily what is happening in the Bigg Boss house, Bigg Boss female contestants are insulted, Aseem calls a fellow female contestant "Vadi Podi" , other contestants can be seen not having the courage to reprimand the original Kolar who goes on a rampage with physical strength.