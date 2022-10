’ஜெயிலர்’ படத்தில் ரஜினியின் மகளாக நடிக்க ஆடிஷன்.. இளம்பெண்ணிடம் ரூ.10 லட்சம் பறித்த மர்ம கும்பல்

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் படம் வேகமாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் இப்படம் திரைக்கு வரும்.

ரஜினியுடன் நடிப்பது பல நடிகர், நடிகைகளின் பெருங்கனவு. அதற்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருப்பார்கள்.

இதைப்பயன்படுத்து ஜெயிலரில் ரஜினியின் மகளாக நடிக்க வைப்பதாக ஆடிஷன் நடத்தி இளம்பெண்ணிடம் ரூ.10 லட்சத்தை அபேஸ் செய்துள்ளது மோசடி கும்பல் ஒன்று.

English summary

Actor Rajinikanth's film Jailer Movie is being shot at a fast pace. The film will hit the screens soon. Acting with Rajinikanth is the dream of many actors and actresses. They are ready to do anything for it. Using this, a fraud gang extorted Rs. 10 lakh from a young woman by conducting an audition to play the role of Rajini's daughter in a jailer movie.