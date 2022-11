குற்றப் பரம்பரை படத்தில் கமல்ஹாசன்… அப்செட்டான பாலா… கடைசியில இப்படி ஆயிடுச்சே!

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திரைப்படங்களிள் ஒன்று குற்றப் பரம்பரை.

வேல ராமமூர்த்தி எழுதிய 'குற்றப் பரம்பரை' நாவலை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகவிருந்த இந்தப் படத்தை இயக்குவதில் பாரதிராஜா, பாலா இருவருக்கும் இடையே பிரச்சினை எழுந்தது.

இந்நிலையில், குற்றப் பரம்பரை படத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்க இருந்ததும், அதனால் பாலா அப்செட்டான சம்பவம் குறித்தும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் முதலில் கமிட் ஆனது கார்த்தி தானாம்: அப்போ ஆர்யா நடிக்க என்ன காரணம்?

English summary

A problem arose between Bharathiraja and Bala regarding the direction of the film Kutrap Parambarai. Bala had earlier tried to cast Kamal Haasan in an important role in the film. But, due to some reasons, it has been reported that it did not happen.