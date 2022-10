அரவிந்த சாமியின் படத்தை ஓடிடியில் வெளியிட தடை..உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

நடிகர் அரவிந்த்சாமி நடிப்பில் வெளியான ரெண்டகம் படத்தை ஓடிடி தளத்தில் வெளியிட உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

கதையை கேட்டுவிட்டு தன்னை விட்டு வேறு ஒருவரை வைத்து படம் எடுத்ததாக கதாசிரியர் ஒருவர் புகார் அளித்ததன் பேரில் தடை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

படம் சம்பந்தப்பட்ட 5 பேர் தலா பத்து லட்ச ரூபாய் டெபாசிட் செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The High Court has banned, the release of the film Rendagam, starring actor Aravindsamy, on the OTT platform. The ban has been given after a story writer complained that after listening to the story, the film was made with someone other than him. 5 people involved in the film have also been ordered to deposit ten lakh rupees each.