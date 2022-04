வசூலில் நம்பர் ஒன் வலிமையா? பீஸ்ட்டா?...பிரபலம் சொன்ன பகீர் தகவல்

சென்னை : 2022 ம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் வெளியான படங்களில் வசூலில் முதலிடம் வகிப்பது விஜய்யின் பீஸ்ட் படமா அல்லது அஜித்தின் வலிமை படமா. இது தான் கடந்த சில நாட்களாகவே சோஷியல் மீடியாவில் அதிக விவாதிக்கப்பட்ட டாப்பிக்காக உள்ளது.

விஜய் ரசிகர்கள், வலிமை வசூலை பீஸ்ட் முறியடித்து விட்டதாக சொல்கிறார்கள். மற்றொரு புறம் அஜித் ரசிகர்கள், இல்லவே இல்லை. வலிமை தான் வசூலில் நம்பர் ஒன் என்கிறார்கள். இன்னொரு தரப்பினர் கேஜிஎஃப் 2, ஆர்ஆர்ஆர் படங்களுடன் ஒப்பிட்டு வலிமை, பீஸ்ட் ரெண்டுமே படு ஃபிளாப் படங்கள் என்கிறார்கள்.

English summary

According to trade experts report, Valimai keep number one position in TN collection. Still April 24th, Beast collects 110 cr in TN. Celebrity Chitra Lakshman also confirmed this news. In 2022 top 5 collection gross movies in TN were, Valimai, Beast, RRR,KGF2 and Etharkkum Thunindhavan.