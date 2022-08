பெஸ்டிகளை கொண்டாடிய தமிழ்த் திரைப்படங்கள்: உங்க மைண்ட் வாய்ஸ்ல என்ன படங்கள் இருக்குன்னு சொல்லவா?

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் கடந்த வாரம் வெளியான 'திருச்சிற்றம்பலம்' திரைப்படம் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.

மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கியுள்ள 'திருச்சிற்றம்பலம்' படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இத்திரைப்படத்தில் தனுஷ் - நித்யா மேனன் இருவருக்குமான ப்ரெண்ட்ஷிப் காட்சிகள் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.

