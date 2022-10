அடுத்த வருஷம் தலை தீபாவளி கொண்டாடனும்.. அமீர் -பாவ்னிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்!

சென்னை : டான்ஸ் மாஸ்டர் அமீர் மற்றும் நடிகை பாவ்னி இருவரும் பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர்கள்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் இடையில் நுழைந்த அமீர், பாவ்னியிடம் தன்னுடைய காதலை தெரிவித்த நிலையில் அதை அவர் ஏற்காமல் இருந்தார்.

தொடர்ந்து பிக்பாஸ் ஜோடிகள் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் அமீரின் காதலை அவர் ஏற்றுக் கொண்டார். இதனால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

தளபதி 67 வில்லன் ரேஸில் மிஷ்கின்... திடீரென விஜய்யுடன் நெருக்கம் காட்டும் பின்னணி என்ன?

English summary

Fans of Ameer & Pavni requests them to celebrate next year their first Diwali celebrations and even ask them to marry soon