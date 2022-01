பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னர் ராஜுவுக்கு இவ்வளவு சம்பளமா ?...வெளியான சூப்பர் தகவல்

சென்னை : கமலஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. ஆட்டம், பாட்டத்துடன் நடைபெற்ற கிராண்ட் ஃபினாலே நிகழ்ச்சி நேற்று மாலை ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இதில் ராஜு டைட்டில் வென்றார்.

Bigg Boss Raju-வின் மொத்த சம்பளம்?? | Raju Jeyamohan Title winner

ராஜு ஜெயமோகன் தான் டைட்டில் வெல்ல போகிறார் என்ற தகவல் ஏற்கனவே கசிந்து விட்டது. இதனால் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே #RajuWinningHearts, #BiggBoss போன்ற ஹாஷ்டேக்குகள் ட்விட்டரில் டிரெண்டிங் ஆக்கப்பட்டன. இதற்கிடையில் ராஜு டிராபியுடன் ரசிகர்களுடன் எடுத்துக் கொண்ட செல்ஃபி சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவியது.

க்யூட் புகைப்படங்களை வெளியிட்ட தளபதி பட இயக்குநர்... நாய்க்குட்டியும் அழகு அள்ளுதே

English summary

Bigg boss 5 tamil title winner Raju's salary and voting results leaked. Raju gets 1.5 lakh salary per week. Totaly he received 22.5 lakhs for 15 weeks, plus 50 lakhs cash prize for title winner. Totally he took 72.5 lakhs to house.