பிக்பாஸ்-6..’என்னை வாடா போடான்னு கூப்பிடக்கூடாது’..அயிஷாவிடம் எகிறிய அசல் கோளார்..கண்ணீர்விட்ட ஆயிஷ

சீரியல் நடிகை ஆயிஷா அசல் கோளாருவை வாடா, போடா என அழைத்தது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை என முகத்துக்கு நேராக சொன்னது அயிஷாவிற்கு அவமானமாக போனது.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 களைக்கட்ட ஆரம்பித்துவிட்டது. நட்பு டாஸ்க்கில் எதிர்ப்பை காட்டிய அசல் கோளார் தனி ரகம் தான்.

இந்தக்கால மனநிலையில் வாடா போடான்னு ஒரே நாளில் அழைப்பதை யாரும் விரும்பமாட்டார்கள் தான், அதைத்தான் அசல் கோளார் பிரதிபலித்துள்ளார்.

ப்பா.. என்ன அழகு.. இமீடியட்டா ஆர்மி ஆரம்பிச்சிடுவாங்களே.. பிக் பாஸ் 6 போட்டியாளர் யாரு இந்த ஆயிஷா!

English summary

Asal Kolaar said to near Ayesha straight face, that He didn't like the way the was called Vada, Poda. Ayesha was humiliated.. Bigg Boss season 6 is starting to get intresting. The original disorder that showed resistance in the friendship task was the idiosyncratic type.In today's mindset, no one wants to be called Wada Poda on a single day, which is what Asal Kolaar has reflected.