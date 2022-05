ஷாப்பிங் போன இடத்தில் சர்ப்ரைஸ்.. ரசிகர்களுடன் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய பிக் பாஸ் தாமரை!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான தாமரை இன்று தனது பிறந்தாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜவுளிக்கடைக்கு தனது கணவருடன் சென்ற தாமரைக்கு அங்கே ரசிகர்கள் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் மறக்க முடியாத அனுபவமாக மாறி உள்ளது.

அந்த புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஷேர் செய்துள்ள தாமரை மற்றொரு பிக் பாஸ் பிரபலமான ஐக்கி பெர்ரியுடன் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய புகைப்படங்களையும் ஷேர் செய்துள்ளார்.

English summary

Bigg Boss fans gives a sweet surprise to Thamarai Selvi on her birthday. She celebrates her birthday with some of her hardcore fans.